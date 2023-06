El plan de Correa sigue vigente

Sentenciado a cárcel por corrupción, fugitivo se pasea por el planeta libremente, con el dinero mal habido, dinero del pueblo que aportamos para la administración del Estado. En mi opinión, quiere volver al país para gobernar, obteniendo la impunidad con el plan macabro: 1.- Destitución del presidente Lasso, fracasó. 2.- Toma del Consejo de Participación Ciudadana, conseguido. 3.- Toma del Consejo de la Judicatura, conseguido. 4.- Toma del Consejo Electoral, conseguido. 5.- En proceso, toma de la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría, jueces y órganos de control. Si gana las próximas elecciones para presidente, con cualquier testaferro, el país viviría al borde del precipicio para caer como Venezuela y Nicaragua, con dictadores crueles y hasta asesinos. “Bajo mi puente ha corrido harta agua”, tengo 94 años, tanta experiencia y no puedo comprender por qué hay discípulos del ‘Maligno’. Este calificativo no me corresponde, pues públicamente lo dijo un alto militante del PSC, antes de las elecciones presidenciales, en el programa TV, Vera a su manera. Mi voto en las próximas elecciones será por quien no tiene miedo de denunciar la corrupción, porque no tiene rabo de paja, que exhiba un plan mínimo de gobierno y no esté enloquecido por el poder y el dinero.

Nelson Ramos Paredes