Placas para todos

Es penoso observar la poca imaginación o el poco interés que ponen nuestras autoridades para encontrar solución a los innumerables problemas que a diario aquejan a nuestra ciudad como el de nuestra población para movilizarse. El sistema de transporte de buses y la metrovía resultan un peligro. A determinadas horas son latas de sardina que se prestan al robo, morbosidad y tantas otras cosas, y sus choferes piensan que las calles son pistas de carrera: compiten unos con otros, dejan a los pasajeros en media calle y aceleran para que el otro no se les lleve los pasajeros; verdaderos asesinos del volante. Se promociona el uso de bicicletas como solución. Gran demanda tienen las motos, que circulan a toda velocidad sin respetar carriles ni señales de tránsito. Y las moto-taxis, por los sectores donde ruedan no respetan nada. Todos estos vehículos tienen placa y están registrados en la Comisión de Tránsito. En el caso de las motos, los conductores en sus cascos deben llevar bien legible y en el modelo escogido por la autoridad municipal el número de placa. ¿Ha solucionado esto en algo los accidentes, los asaltos en motos, las competencias de buses, ha mejorado el transporte? No. Aparecieron las motos eléctricas que no superan los 35 km por hora, que han venido a representar la solución de movilización para muchos. Ahora, las autoridades que todo solucionan con el papel verde están desesperadas por obligarlas a que también usen placas. ¿No es más inteligente hacer campañas para educar a los conductores y peatones en el respeto a las señales de tránsito? E imponer sanciones, más que nada de servicio a la comunidad a los infractores. A los choferes de buses que no respetan carriles ni velocidad, retirarles la licencia por determinado tiempo para que se preocupen por cumplir la ley.

Jacinto Mancero Gando