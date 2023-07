Distinguido señor alcalde, le pedimos auxilio los que somos amigos del Archivo Histórico del Guayas (AHG). Necesitamos un hombre “Madera de Guerrero” y patriota como usted. Nos están robando nuestro patrimonio (en sentido figurado). Han embargado el edificio, nos están despojando de un lugar que si bien fue prestado nos ha servido por muchos años como la cuna donde reposan documentos valiosísimos de nuestra provincia. Solicitamos que el Municipio, donde usted ha entrado a poner orden, se haga cargo de todo lo que significa el AHG. Me enteré de que libros, fotos, documentos etc., etc., los pretenden pasar al edificio del MAAC. Me pregunto: ¿será adecuado? ¿Tendrá la climatización necesaria? Si es un ambiente húmedo dañará todo el material existente. Recordemos que el MAAC está al pie del río Guayas y por consiguiente tendrá humedad. Le pedimos que declare ese edificio donde ahora está el AHG una institución municipal independiente. Los guayaquileños amamos la autonomía y en este caso el AHG debe estar en un lugar con su propio edificio y su propio personal. Colaboremos con la cultura, Guayaquil y la provincia lo necesitan.

Martha Jurado Rodríguez