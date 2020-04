¿Fin de la Partícula de Dios?

La carta del 16-07-2012, que parece ser escrita para estos días, es una lección de que no es fácil evidenciar y derrotar a una “dictadura transnacional virulenta y mutante con careta democracia”:

Unos diez mil científicos, 20 años y 4.000 millones de euros, “simularon lo más próximo a un agujero negro (acelerador de partículas) en la zona fronteriza de Suiza y Francia.

Con 27 kilómetros, a 100 metros de profundidad y 271 grados bajo cero, reproducirán el “Big Bang” y hallarán “la Partícula de Dios o bosón de Higgs, entre neutrones y protones.”

Nuestros sabios ‘socialistos’, “presidente Correa, círculo rosa y papá Chávez, en 6 años de petrodólares,” crearon una “simulada democracia con un “agujero verde” que todo lo absorbe, corrompe, increpa, judicializa, criminaliza y encarcela”.

Desempolvaron “la partícula revolucionaria del dios sobre la tierra, entre ovejas y fanáticos en la olla del proletariado a temperatura ambiente y a cielo abierto”; y de yapa, una criminal delincuencia.

El intelectual, el rico (capitalismo usurero que privilegia el tener y no al “ser”), el político y el ignorante, tienden a convertirse en dioses. S. Hawking dice que Dios no existe -ya fallecido para ser parte del Big Bang- ¿Dios no lo creó como un robot, que no pueda pensar y no sea el científico que fue?

Dios nos dio libertad para “aceptarlo o negarlo”. Las dictaduras tarde o temprano caen porque Dios nos hizo libres. La lacerante realidad es que los comerciantes del poder económico y político de izquierda y derecha están matando a la Partícula de Dios: “¡La familia y la vida en la Tierra”!

Juan Carlos Cobo Rueda