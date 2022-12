El país del mal vivir y terror del SSXXI

El país de la delincuencia en las calles y del poder que tiñe de sangre, y corrupción. De 7 de cada 10 sin empleo (roban armas en cuarteles, ¿entran por puertos y frontera?; Erazo en campaña con policías por asesinato a primo y ataques a su casa, rehenes en hospital, etc.). No es el de Atahualpa, Dolores Cacuango…, sino de dirigentes violentos y golpistas; ni de ‘ama killa’ (no ser ocioso), ‘ama llulla’ (no mentir), y ‘ama shua’ (no robar), sino de la “mentira, crimen y políticos que sin trabajar se hacen ricos”. No del amor a la Pachamama pues no dejaron el oro negro bajo tierra; sin del fin de la cascada de San Rafael con la chatarra Coca Codo Sinclair, minería a cielo abierto sin respetar comunidades ni el agua, y no fáctico del CNE a los Yasunidos. Mordaza y desaparición de periodistas y medios. De consulta con Nebot, Dalo y fraude como hicieron a Lasso-Páez-Asamblea. Ilegal Arauz, fuera Yaku. De leyes prodelincuencia, fustigando a asambleístas, amnistía a violentos de 2019 y en junio-2022 al unísono para sacar a Lasso inconstitucionalmente con art. 130). Maestros del “engaño”. Asamblea con el Partido Socialista Cristiano arremetiendo a la Justicia, Cpccs…, y ministros de Correa, “raya en la complicidad, traición y fin de la patria en las fauces del SSXXI”. Sin consulta, Lasso puede parar la brutal delincuencia y a la Asamblea nefasta - art. 148. Glas libre sin devolver un centavo. No somos Absurdistán sino Impudistán.

¡Dios, apiádate de 17 millones de ecuatorianos!

Juan Carlos Cobo Rueda