En este país no hay sanción

Hace muchos años escogí un terreno para hacer una pequeña casa en Salinas, tenía el Jardín Botánico a un lado. Me dije: ¡qué hermoso tener un purificador del medio ambiente. Uno de los alcaldes, por la ansiada reelección, lo vendió a un traficante de tierra, que lo convirtió en una invasión. En Puerta del Sol 2 faltan servicios básicos, está abandonada la segunda etapa de alcantarillado, no tenemos áreas verdes, solo inseguridad e insalubridad. Luché, con el apoyo del gran periodista Enrique Rosales Ortega y del Dr. David Samaniego Torres; ya parecía que recuperábamos el Jardín Botánico. Llegó Correa y lo declaró legal. En este país se hacen barbaridades y no hay sanción.

Laura Gómez Serrano