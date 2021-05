Nuevo presidente, nuevos propósitos

Por lo que la prensa informa, vemos que el Sr. Lasso inicia con buenos pasos la organización de los proyectos que piensa ejecutar; no es momento de críticas, sino de buenos deseos, de que el clima político, social y económico le sean favorables. Como ciudadano, desde mi óptica, aspiro que el Sr. presidente realice lo siguiente: que construya la gran refinería pendiente, ello nos ahorraría tres mil millones de dólares al año y, además, exportaríamos sus derivados procesados; ahorramos y ganamos recursos. Qué no deje morir el tren, de él, dependen muchos pueblos pequeños. Es un alivio económico para sectores en que no hay oportunidades de trabajo; que lo potencie para que se vuelva emblemático para el turismo, movilización de personas y de carga, ejemplos sobran en Europa y aquí cerca: Chile, Argentina, Perú. Que dé facilidades a los maestros fiscales para que accedan a maestrías y promociones, y que mejore su situación económica. Hace muchos años que no se revisan sus sueldos y ellos también tienen familias y grandes necesidades. La educación, junto a la salud, son ejes de desarrollo de los pueblos. Que su mandato sea recordado por generaciones como El Presidente que cumplió con los ecuatorianos y dio inicio al verdadero desarrollo de Ecuador. Buena suerte señor presidente Lasso.

Daniel Uyaguari Zh. M