¿Cómo es nuestro estilo de vida?

La modernidad tiene un estilo de vida basado en tener cosas. Jesús rechazó la idea de que las cosas tengan un lugar principal en nuestra vida. Nos dio su ejemplo: Él solo contaba con la ropa que lo cubría y las sandalias en sus pies. Nada tenía; por sus enseñanzas sabemos que para Él las personas eran primordiales y las cosas, secundarias. Esta es una de las razones por las que valoramos a unas personas más que a otras. En los 4 evangelios Jesús habla sobre lo que ocasiona el mal uso del dinero. No permitamos que este se interponga entre nosotros y Dios. Entre las personas y las relaciones familiares se puede controlar el uso del dinero para no ofender a ninguno de sus miembros; sin embargo, cuando en una familia no todos producen en la misma forma, no se debe olvidar la generosidad que Dios nos pide, para evitar resentimientos y problemas entre padres, hijos y demás familiares. Jesús enseña que todos necesitamos un grupo de personas con quienes convivir, que caminen con nosotros a través de lo bueno y lo malo, que nos alienten e inviten a cambiar si estamos equivocados. ¿Qué nos impide cambiar? Leamos detenidamente los evangelios y pidamos a Jesús sabiduría para poder ver a cada persona como Él la ve. No olvidemos que: el mejor alimento es la Biblia; el mejor ejercicio, la oración; la mejor ropa, el Espíritu Santo y el mejor amigo, Dios

Martha Reclat de Ortiz