La niñez y la juventud lo agradecerán

Felicitaciones a Pamela Vera por su excelente crónica “La tabla de drogas, ¿el origen del mal o solo el más aplicado? La respuesta obvia. Lo que pasa es que nadie se atreve a escribir afirmando que el mal de todos los males que aquejan a nuestro país en la actualidad es producto de la tabla de drogas incorporada en el COIP que fue actualizado en 2014. Los asambleístas que lo aprobaron y los que siguieron en la Asamblea callaron, los políticos callaron, la prensa calló, la opinión pública, con excepciones, también guardó silencio; los jueces y fiscales también han callado; la Policía sí se ha lamentado pero nadie le hace caso. La invito a revisar los comentarios y opiniones de lectores que se emitieron en 2013 y 2012 pronosticando lo que iba a pasar. Pese a eso se emitió la tabla y hoy tenemos lamentaciones sin solución. La tabla de drogas ha causado daños irreparables en la niñez y juventud de nuestro país; es culpable de que Ecuador sea un país de drogadicción y funcione el mercado de drogas al por mayor y menor a vista y paciencia de todos en escuelas, colegios y universidades; ha destruido familias enteras; es la culpable de miles de “muertos vivientes”; de que las ciudades pertenezcan a grupos de drogadicción; ha hecho que como nunca antes, todos los días la prensa informe de crímenes por disputa de territorios; de que nos asalten y maten por un celular. ¿Es la solución crear uno que otro centro de rehabilitación? ¿Son realmente útiles? No. ¿Por qué no se ha derogado la tabla de dogas? ¿Por qué los asambleístas no lo hacen? ¿Por qué la prensa calla ? Ojalá usted continúe en esta difícil campaña y se una a las valientes periodistas que luchan contra la corrupción. La niñez y la juventud se lo agradecerán.

Freddy Arias