Deben ser sus orígenes, el ejemplo de su familia, el vínculo con la tierra, el respirar entre cultivos lo que forjó sus cimientos. Fernando Villavicencio se hizo camino en la búsqueda de la justicia. Fue un luchador nato, un valiente probado, de esas personas que ven un robo y su esencia no le permitía quedarse callado, en un país donde la corrupción siempre tuvo sus nidos en las empresas públicas, donde los políticos siempre lanzaron sus garras a los grandes contratos, y encontraron en ‘Don Villa’ una piedra que no medía el tipo de zapato donde dar su batalla y siempre denunciar. A partir de 2007 la corrupción se hizo fecunda, su labor se magnificó y marcó su vida. A ese monstruo, a esa miseria humana que nos gobernó por más de 10 años se enfrentó. Desde su trinchera del periodismo hizo las más grandes investigaciones de múltiples delitos, de los más grandes atracos que ha registrado la historia republicana de este país, enfrentando todo el aparato de poder concentrado en una sola persona; fue difamado y acosado, allanada su casa un 24 de diciembre, teniendo que esconderse en el Oriente ecuatoriano. Todo esto no calló su voz. Todos los procesos legales interpuestos por la Fiscalía en contra de funcionarios y al mismo expresidente tiene como origen sus investigaciones y denuncias. Hoy el Ecuador lo llora; ha perdido a un hombre valeroso que tuvo la fuerza de luchar contra el veneno ponzoñoso de la corrupción. El 9 de agosto nacieron muchos Villavicencios: es la única salida para los que queremos al Ecuador.

Leonardo J. Tapia Blacio