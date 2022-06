En 1920 la Municipalidad abrió concursos de obras históricas, lanzó a circulación varias series de correos, realizó sesión solemne, convocó a concursos de poesía y belleza, desfiles inaugurales con asistencia del presidente y demás autoridades, inauguró el bulevar 9 de Octubre y la columna de los Próceres del Centenario. Han transcurrido cien años, la ciudad es un emporio de comercio y trabajo, su economía se ha multiplicado un ciento de veces, pero nuestra Municipalidad, qué diferencia, no ha respondido al reto del bicentenario debido a la abulia de la actual administración, que no ha entendido la importancia de la fecha. A veces la formación de los alcaldes no guarda relación con la importancia del cargo que ostentan. Los hay de toda clase, algunos se inspiran en lo meramente electoral, otros ni en eso; es muy difícil encontrar alcaldes intelectualizados, con formación cultural amplia, comprendedores del momento histórico que les ha correspondido vivir. Otros son especializados en política lugareña y no pasan de caciques. La alcaldesa no ha logrado superar su formación electorera; es una lástima, pues tiene título universitario y podría hacer un mejor papel en homenaje a nuestra urbe y al significado del momento actual; mientras tanto se ha dedicado a disputar con otros grupos de poder los futuros cargos. Señores concejales, la palabra concejal significa el que aconseja; aconséjenla bien, puede ser que los escuche. Hagan algo por la ciudadanía, reaccionen. Aún es tiempo, les falta más de un año para terminar el período. Al paso que van pasarán a la historia lugareña como unos buenos para nada.

José Paredes L.