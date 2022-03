¡El mundo creyente y libre es el culpable!

Al entregarse al NOM-CT que vicia la democracia y sus instituciones, delincuencia y narcotráfico que silencia y atemoriza, Biden abre la frontera y quita presupuesto a la Policía. Un general alemán advirtió del riesgo ruso y lo sacaron. El mundo enriquece a China -renunciando a sus industrias- ¿por la avaricia de más dinero con su mano de obra casi esclava? Guardando las distancias, Putin es Yul Brynner (Ramsés), pero mucho más cruel y peligroso, y Zelenski es Charlton Heston (Moisés), judío que defiende a su país que quiere vivir en libertad (ojalá tuviese la ayuda divina, como Moisés). La URSS colapsó en 1990- 1991 (15 repúblicas) en dominó por la caída del Muro de Berlín en 1989. El capitalismo llegó a Rusia, manteniendo el poder de partido único, igual que China con el PCCH. Varias repúblicas eligieron a Europa y la OTAN. Otras, con títeres de Rusia y elecciones con sufragios amarrados, se tomaron las endebles democracias del mundo. Putin invade con máxima violencia, ¿ejemplo silenciador? Biden prometió ayuda rápida y no cumplió y el mundo los abandonó ¿cómo ocurrirá con Taiwán y otros? Ucrania, rica e invadida por siglos, con títeres desmanteló unas 5 mil ojivas nucleares, gran parte dadas al Goliat ruso. Memorando de Budapest-1994, con respeto a su soberanía y defensa de EE.UU., UE y ONU. ¡La alemana A. Feldhusen declaró que no era vinculante, que no valía! ¡Sí, las bombas atómicas!

Juan Carlos Cobo Rueda