Monotonía vs. cambio positivo

La gente que vive su vida llena de emociones transforma las cosas, por más insignificantes que sean, y quienes han convertido su vida en una monotonía, han pasado el año vanamente; al finalizarlo verán que el tiempo ha dejado arrugas, cicatrices, conciencia sucia, etc. Viéndote fallecer en vida, prueba y has cambios: otro estilo, conoce gente nueva, has una visita sorpresa a un familiar lejano. Una vida aburrida es una percepción que se tiene de ella. La actitud, el amor, la paz y la conciencia son los pilares del alma.

Señor director permítame desearle un feliz Año Nuevo, y a todos los que conforman este prestigioso Diario, por informar con veracidad a nuestros queridos lectores.

Javier Valarezo Serrano