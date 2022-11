El monopolio en la administración pública judicial

En economía un monopolio público o estatal es una forma de negocio coercitivo en el cual una agencia estatal o una empresa pública es el único proveedor de un bien o servicio. En el monopolio los consumidores no pueden optar por un bien o servicio sustitutivo ya que no existe competencia. El monopolio puro se presenta cuando hay ausencia total de competencia debido a barreras de entrada independientes a la capacidad o consumo. Existen algunas formas de monopolios: el natural se da cuando existe ausencia total de competencia porque dicha empresa puede abastecer al mercado a un costo menor, para alivio de la ciudadanía, por no ser compensable económicamente o por la dificultad de que los particulares lo atiendan. Esos existen por razones económicas y técnicas, como los costes altos de capital y se caracterizan por la subaditividad, la cual existe por lo artificial creado por el Estado. Un caso particular: se obliga a obtener copias pagando siete centavos en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, donde los usuarios tienen que perder el tiempo por no ser atendidos con prontitud pues no existe más personal que atienda. Lo peor es que son tratados despóticamente. Este monopolio es inapropiado. Sin esperar el cambio de los personeros del Consejo de la Judicatura deben entregar mejor servicio, máximo si absurdamente es un monopolio.

Ab. Franklin Lituma Manzo