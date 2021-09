Milagro: por más de dos décadas no tiene deporte

Es muy preocupante para la juventud y la niñez milagreña que no tengan un lugar para realizar el deporte de su preferencia y la encargada de ello es la Liga Deportiva Cantonal, que no funciona por décadas. No se conoce a fondo cuáles son las causas de ello, pese a que se tiene dos coliseos y un estadio que fue de primer orden; están abandonados. En lo que respecta al fútbol, teníamos equipos de primera: Valdez, Club Milagro y equipos de diferentes instituciones deportivas. Recordamos las Pampas de los conejos, en donde los aficionados se divertían con buen fútbol. Milagro a nivel provincial y nacional se han destacado con grandes deportistas en todas las disciplinas. En ciclismo: Arias, Zavala, Coronel, Rodas y Orozco, que en forma personal ha competido fuera del país. Fútbol: los Cuvi, Santillán, Gonzabay, Pardo, Cajas, Andrade, Tapia, Caisaguano, etc. Básquet femenino: las Moreira, Chedrahui, Ayón, Astudillo, Puig, Valencia, etc. Básquet masculino: Wong, Lapentti, Zavala, Vargas, Larreta, etc. Box: Pintac, Zea, García, Cobo. Natación: Albán, Rea, Chang, etc. Pesas: García, Icaza-Aguilera, Zambonino. Lucha libre: Mora, Peroguachi, Jara, Morán, etc. Ahora estamos estancados, en gran perjuicio de nuestra niñez y juventud. Esperamos que el nuevo ministro de Deporte, que sí sabe cómo se forma un deportista, venga a Milagro y conozca a fondo cómo están las disciplinas deportivas y haga que se dé cupo a la nueva generación milagreña, que actualmente está entregada a la drogadicción y al alcohol; con el deporte se irá integrando a la sociedad.

Gualberto Arias Bonilla