Las mesas de reunión de la Conaie y el Gobierno

No estoy de acuerdo en que un gobierno elegido por mayoría deba dar prioridad a minorías o someterse por amenazas de causar disturbios y tratar de derrocarlo. Un presidente debe gobernar para todos. La Constitución dice: art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. En este país la gente se discrimina para acaparar beneficios en detrimento de otros. Quienes trabajan tienen todo el derecho de progresar. Muchas leyes impiden que profesionales y trabajadores crezcan económicamente, como los maestros en la LOEI, con contrato ocasional renovado cada año para no pagarles lo que merecen por los años de servicio. Esta discriminación no procede en un Estado de derecho.

Alexander W. Frías Gómez