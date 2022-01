En este 2022, el mejor regalo para todos, incluidos los niños, lo han traído los cinco (5) Reyes Magos de hoy, que pueden, si no darnos, sí quitarnos todo, hasta la vida. Son los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, con armas nucleares legalmente reconocidas, aunque hay al menos cuatro más que también las tienen. EE. UU., China, Rusia, Francia e Inglaterra han dicho: “Afirmamos que no se puede ganar ni hay que realizar nunca una guerra nuclear”, por lo que esas armas “mientras existan, deben servir solo como defensivas, para disuadir y prevenir la guerra”. No se trata de un regalo estricto, que haya que agradecerles; no son unos perdonavidas, ni cabe dudar de su sinceridad, pues son los que, con razón, temen ser los primeros en perder así la gran vida que se están dando.

Poco más se puede añadir para intentar tranquilizarnos. Quizás, que se comprometan explícitamente también, a emplear parte de su armamento nuclear contra el país que inicie una guerra nuclear, estrategia disuasoria ya propuesta. Aparte de respetar el derecho de cada Estado a no gastar todo su armamento (y bastaría hacerlo para frenar el ataque del país agresor), serviría también para disminuir el daño climático que incluso ese frenar la guerra causaría para el conjunto de la humanidad.

Martín Sagrera Capdevila