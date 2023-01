Medioambiente en Guayaquil

Está de moda en la ciudad de Guayaquil la fibrosis pulmonar, enfermedad mortal y catastrófica, cuya principal causa es la contaminación ambiental de Guayaquil. La transportación pública, tanto pesada como liviana, tiene unidades que en su gran mayoría parecen cafeteras humeantes sobre ruedas. ¿Qué hace la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Guayaquil que no pone en orden a la empresa que hace la revisión vehicular en Guayaquil? A los conductores de carro livianos no les dejan pasar nada, en cambio a la transportación pública no le hacen nada. ¿Quiénes serán los poderosos padrinos que tienen, fundamentalmente en la ATM? En junio de 2021 envié a la alcaldesa una comunicación con copia al director de Ambiente del Municipio para que tome cartas en el asunto. Asimismo, envié comunicación al ministro del Ambiente para que se preocupe sobre el particular e incluso le pedí una audiencia para que me escuche qué es lo que tenía que decir sobre este grave problema. Parece que está muy ocupado cosechando premios internacionales, mientras los guayaquileños nos morimos por la contaminación. Le recuerdo al ministro que él es guayaquileño y vive aquí. ¿Hasta cuándo los guayaquileños tenemos que sufrir este equivocado comportamiento de las autoridades locales y nacionales?

Ab. Álvaro Luque B.