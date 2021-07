Medidas por variantes Delta

Cuarentena obligatoria para vuelos internacionales, en sitios especiales, no domicilios; toque de queda, movilidad restringida y ley seca fines de semana desde 23h00 del viernes hasta 5h00 del domingo; pico y placa hacia balnearios y sitios turísticos de viernes a domingo; prohibidas fiestas y reuniones familiares con más de 10 personas en sitios cerrados; foro limitado, no más de 50 % en eventos públicos o privados; no clases ni trabajo presencial; vacunados mantener medidas de bioseguridad. A criterio del Colegio de Médicos del Guayas deben mantenerse estas medidas hasta septiembre, una vez que se haya vacunado a 10 millones de ecuatorianos, para controlar movilidad del virus.

Dr. Francisco Plaza Bohórquez