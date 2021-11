Medicinas y citas en el IESS

El 4 de noviembre de 2021 fui a la farmacia del Hospital del Día del IESS. Había ido antes a preguntar por medicinas que no fueron despachadas en septiembre 20 de 2021 y me informaron que regrese en 15 días. Fui varias veces. Me contestaron: “Regrese en 15 días”. Fui por eso el 4 de noviembre y me informaron que no habían llegado las medicinas y que además la receta ya está expirada. Que debo traer una nueva receta del doctor para que puedan despachar las medicinas cuando lleguen. ¡Se imaginan esta contestación! Como si fuese fácil ir donde el doctor y solicitar una nueva receta.

Esto es un maltrato al paciente.

El doctor que me chequeó en septiembre me dijo: “Tiene que solicitar cita a partir del 15 de diciembre. Fui a la ventanilla en octubre y me respondieron: “No está abierta la agenda del doctor. Véngase en noviembre”. Fui el 4 de noviembre y me dicen que no hay cita para este año, que está cerrada la agenda. “Véngase los primeros días de diciembre para darle cita par enero o febrero”.

¿Quién nos ayuda? ¡No hay nadie! A ver si alguien se apersona y soluciona este problema.

Margarita Esteves Sañudo