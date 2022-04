Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento, tu medicina

Resulta increíble que las personas sabiendo que determinadas situaciones los perjudican se allanen a ellas desfavoreciendo su salud y modo de vida. Por tal motivo quiero otorgar criterios personales que pretenden mejorar la condición de vida. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Siempre respirar aire puro. Comer solo productos que otorga la naturaleza y no cadáveres de animales. Ser moderados en todo instante. Utilizar únicamente agua natural como bebida. Tener mucha limpieza en todo aspecto.

Saber dominar los instintos, procurando hacerlo la mayoría de veces. Desterrar por completo la ociosidad. Dormir y descansar solo cuando sea necesario. Vestir con holgura y sencillez. Ser siempre alegre, cultivando todas las virtudes. Ser cada día mejores. No hacer lo mismo todos los días; para lograr el cambio, primero debemos cambiar nosotros. Tener una vida moderada. Comprender que no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Busquemos una nueva justicia, una nueva legislación, una nueva democracia. No tener vicios que perjudican nuestra salud, en especial las drogas, que destruyen a la personas.

Ricardo Ordóñez