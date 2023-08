El asesinato de Fernando Villavicencio Valencia es una muestra más de las ansias de poder de aquellos a quienes les urgía, por la cercanía de las elecciones, eliminarlo del tablero electoral para asegurar el triunfo en la primera vuelta. Wilson Churchill dijo: “solo me fío de las estadísticas que yo mismo he manipulado”. Cada candidato tiene sus propias encuestas, en las que cada uno se muestra ocupando el primer puesto. Tal vez la muerte de Villavicencio obedecía a que él en realidad se perfilaba como seguro ganador, nunca lo sabremos pues ya está en los cielos. Su muerte causó mezcla de sentimientos pero en ningún caso la intención de votos que representa su movimiento político se inclinará a favor de terceros con la velocidad de tronar los dedos. Mataron al candidato pero no la esperanza de días mejores, de paz, trabajo, justicia, etc., que jamás vendrán si un caudillo llega al poder, pues tiene su visión personal y usa a sus seguidores para conseguirlo. La muerte de Villavicencio nos deja una lección de política importante : tener siempre dos figuras políticas (hombre y mujer) listos, cual jugadores de reserva en el banco, para continuar la lucha. Trabajar solo con conocidos y no preparar nuevos perfiles, como corresponde, es autolesionar a la organización política. Estas elecciones son determinantes para Ecuador, no te dejes engañar y piensa bien tu voto; es la única arma que tienes para protegerte a ti y a tu familia.

Isabel de Cordovez