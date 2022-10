¿Hacia dónde nos lleva, presidente?

El indigenado, manipulado por su dirigencia, cómplice de los fines protervos de los prófugos de la década perdida, no cesan en intentar derrocar al Gobierno. Como no lo logran, plantean improvisadas y exageradas demandas que ocasionarían gravísimo perjuicio al país. No es justo ni legal que un grupo minoritario chantajee y comprometa la seguridad contractual y económica del Estado y de la población. ¿No es el correísmo el autor de los contratos que condenan y pretenden modificar? Estas marchas deben impedirse puesto que se convierten en hordas salvajes, exacerbadas por falsas consignas reivindicatorias, que efectuando actos vandálicos y terroristas ocasionan destrucción de bienes privados y públicos, sin que respondan legal y económicamente por los daños. El Ejecutivo debe escuchar a quienes civilizadamente exigimos respuestas a temas pendientes que atañen a la mayoría: revisar el aporte del Seguro Campesino y de los recientes beneficiarios impuestos por el correísmo, que no aportan igual que los demás afiliados, con perjuicio para el IESS; informar el avance en la recuperación de miles de millones de dólares atracados por el correísmo; combatir con apoyo internacional la delincuencia organizada transnacional; instalar la base de Manta y cuantas fueren necesarias para combatir el narcotráfico y delitos conexos; disolver la Asamblea; incluir en la consulta la eliminación de la actual Constitución; etc. ¡Esa fue la oferta de campaña por la cual votamos!

Leonardo Cueva Piedra