Karma no es venganza del universo, es reflejo de tus acciones

Hoy cuando me ejercitaba en el parque, vi a una mujer con un bolso grande que iba con una niña de cuatro años aproximadamente. De repente ella se dirigió a la glorieta del parque y sacó de su bolso a un gato bebé de mes y medio de edad; después se retiró del sitio. El pequeño felino empezó a llorar fuertemente y la mujer hizo mil maromas para distraer a la niña. Fui a ver al animal indefenso, lo llevé conmigo y le pregunté a la señora: ¿es suyo? Me respondió: no lo quiero.

Ante los hechos, decidí llevármelo. En ese momento la niña dijo: “mamá, se va” y la señora dispuso a su hija correr en sentido contrario para evitar que viera mi salida del parque con el gato. Cuando estaba en la acera de al frente en rumbo a mi hogar, la niña al correr se cayó y se rompió la cabeza. La mujer gritaba pidiendo ayuda, pero nadie estaba en el parque. Al ver tal escena me pregunté: ¿la lesión de la niña fue cobranza del karma o simplemente la Divina sabiduría le da la oportunidad de sentir lo que es estar desamparado, llorar y que nadie regrese a ver, como le ocurre a los animales abandonados y así cambie su proceder a mejor?

El karma no tiene menú, simplemente te da lo que mereces. La Biblia en Gálatas 6:7 dice: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará”.

Ec. Marysol del Castillo