Jesús. ¿Conocerlo físicamente?

Sí, usted ve una hostia. Un círculo redondo y blanco. Pero no es cualquier círculo. Allí se encuentra, verdaderamente, Jesús. ¡Cuántas veces hemos dicho que quisiéramos conocerlo físicamente! Su rostro y cabello, escuchar su voz, verlo sonreído, caminando, comiendo. Es poco probable que eso suceda hasta que no hayamos subido al cielo y habitemos en su casa eternamente. Sin embargo podemos verlo, tenerlo dentro de nosotros al comulgar; dialogar con Él. Al ver la Hostia Santa lo estamos viendo a Él, que dijo que ese pan era su cuerpo. No podíamos consumir al Jesús de 1,80 m de estatura, por eso Él pensó en algo sencillo, fácil de digerir, que pudiera estar algunos minutos dentro de nosotros. Comúlguelo, quédese después de misa unos minutos y háblele, cuéntele lo que usted quiera. Puede comulgarlo todos los días, solo falta que su alma esté limpia.

Mario Monteverde Rodríguez