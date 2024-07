ITT: la consulta debió ser para lo venidero, no para lo ya establecido

El día sábado 20 de julio de 2024, EXPRESO publicó una carta del lector señor Paúl Tapia Goya, con el título: “Un disparo en pie propio”, interesante comentario que se refiere a uno de los ‘milagros’ de la Corte Constitucional, que de la manera más irresponsable y demagógica aprobó la consulta del gobierno anterior, que presionado por los noveleros Yasunidos, puso las preguntas sobre la explotación minera y el Chocó andino, territorio de la provincia de Pichincha; y sobre la explotación petrolera en el ITT, a nivel nacional. La pregunta es ¿por qué, a los pichinchanos se les consultó lo que está en su jurisdicción, pero a nivel de todo el país se hizo la pregunta sobre la no explotación en el ITT, mas no a los habitantes de la zona respectiva, quienes debían ser consultados asimismo, únicamente ellos? ¿Qué diferencia hay entre amazónicos y pichinchanos? Lo realizado es netamente inconstitucional y debería anularse tal mandamiento porque los perjuicios son inconmensurables para el país, tal como afirma el lector, señor Paúl Tapia Goya. La Corte Constitucional en comunión fraudulenta con el minúsculo grupo autodenominado Yasunidos y la estúpida pregunta del pasado gobierno, son responsables de tan grave situación que compromete y pone en peligro la economía del Ecuador entero, tomándose en cuenta que con mucha anterioridad ya se venía explotando el petróleo en forma legal y cualquier consulta debió ser para lo venidero, no para lo que ya estaba establecido. Felicitaciones Sr. Tapia.

Edmundo López