¿Qué es lo que van a hacer?

Se escucha que los grandes grupos delincuenciales del país quieren un pacto con el Gobierno por la paz. Pero, ¿en qué consistiría? ¿Se van a desmovilizar y entregar las armas? ¿Van a dejar el tráfico de drogas, el sicariato, las extorsiones? ¿O lo que quieren es que se les respeten la partición de ciudades, barrios, etc., en zonas de influencia? El Gobierno debe ser muy cauto en estos asuntos, que podrían terminar transformando más rápidamente al país en un Estado anárquico. Considero que el Gobierno debe empezar a invertir en agresivas campañas antidrogas (no como la que costó un millón y medio de dólares por 14 charlas), para tratar de revertir la tendencia a su consumo. Que quede claro: la tabla de consumo de drogas no es una concesión, simplemente está presente y punto. Sabemos que el narcotráfico es algo escurridizo. Específicamente, ¿cuál es la parte importante de este escrito? El asunto dos, y, ¿por qué? “....empezar a invertir en agresivas campañas antidrogas...”; definitivamente, no. El mismo escritor lo dice con claridad: ' (no como la que costó un millón y medio de dólares por 14 charlas)' ¿Acaso jóvenes y jovencitas, niños y niñas, padres y madres no se dan cuenta ? ¿De qué se dan cuenta? Que se trata de entretenimiento con dinero que se puede emplear mejor.

Mario Guerrero Burgos