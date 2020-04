Los inventos del hombre contra el hombre

Los países socialistas, por imitar hegemonías monárquicas propias de territorios democráticos, ponen en práctica sus experimentos en contra de estas naciones, que al parecer carecen de científicos.

Sus inventos van en desmedro de los intereses de quienes les proveen de materias primas y que las necesitan, colocando a estos productos a precios extremadamente bajos y adueñándose de empresas occidentales compradas en bolsa de EE.UU.

Por tales motivos, la crisis sigue galopante. Las actividades vividas en otros extremos del planeta, como el caso de China, que recibía el Año Nuevo encerrado en casa y viendo cómo su economía se derrumbaba poco a poco; revelan que el resto del mundo creía que era un asunto lejano, que nada tendría que ver con su futuro.

La pandemia del coronavirus ha afectado a la economía de Ecuador y la de muchos países de Europa, África y América. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Occidente de Donald Trump, para lidiar con la pandemia más grave de los últimos años, sacará a la luz los profundos fallos en el sistema económico y sanitario de los países que no poseen una contingencia sanitaria, como en países de Sudamérica -especialmente Ecuador-, que no prepararon algún plan de contingencia para esta magra situación de insalubridad.

Al final, no solo es mejor prevenir que curar; resulta más barata la previsión que la cura, así lo manifiesta el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, quien por estos motivos de insalubridad, ha perdido credibilidad del gobierno de Trump, y no descarta una ayuda, especialmente para nuestro país, que ha sufrido los embates de la enfermedad de manera pragmática. Habría de realizar la excitativa sobre el particular por medio de nuestro gobierno actual, inclusive para prevenir próximas pandemias, pero presentando los planes de contingencia.

José Arrobo Reyes