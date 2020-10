Inscripción ilegal

El CNE ha procedido a inscribir la candidatura de los partidarios de Correa, incurriendo en el incumplimiento de una disposición reglamentaria que tiene efecto de ley sobre la aceptación personalísima de las precandidaturas; esto es lo legalmente procedente pero el CNE, en un acto sin precedentes, interpreta la disposición legal que es solamente responsabilidad de legisladores, mas no de ellos. En el mismo sentido el juez Arturo Cabrera del Tribunal Contencioso Electoral, también proclama, basado en el cuento de la Participación Ciudadana. Lo que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral han hecho a través de Arturo Cabrera, de darse el caso regiría para lo venidero yes incorrecto. Les recuerdo el derecho positivo, que nos rige. En derecho público la disposición reglamentaria que es parte de él no puede ser interpretada. Este es el país donde las autoridades hacen lo que les da la gana y tratan de engañar a la ciudadanía. De un acto ilegal solo pueden nacer ilegalidades. Si el binomio de Correa gana las elecciones, partiría de un hecho ilegal y lo ilegal es nulo, ¡qué pena por el Ecuador!

Debo felicitar a Francisco Huerta Montalvo por sus declaraciones del 2 de octubre en Ecuavisa, en el programa Contacto Directo, donde coincide con su declaración con el suscrito y desnuda la mala interpretación que hace el CNE.

Ab. Álvaro Luque Benítez