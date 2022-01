Increíble pero cierto

La filósofa y escritora norteamericana Ayn Rand escribió hace unos 72 años lo que vivimos hoy en nuestro país y en Latinoamérica:

El capitalismo ha sido el único sistema de la historia en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante saqueo, sino mediante producción, no por la fuerza sino mediante el comercio; el único sistema que ha defendido el derecho de los hombres a su propia mente, a su trabajo y a sí mismo.

Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando compruebes que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.

Uno de los métodos usados por los estatistas (socialistas) para destruir el capitalismo es establecer controles que aten a una industria de pies y manos, de forma que no puedan resolver sus problemas, para luego declarar que la libertad ha fallado y que más controles son necesarios.

La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía.

Ayn Rand es el seudónimo de la filósofa y escritora estadounidense (nacida en Rusia) Alisa Zinovievna Rosenbaum, 1905- 1982 Nueva York.

Jorge R. Morán Mosquera