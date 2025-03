Inconstitucional, inmoral e inhumano ataque a los niños y a la familia de Dios

Destruyen la familia de Dios del mundo; del 93 % hasta hace unos cinco años, con baja al 84 % en picada. Con pretexto de la “disforia de género” a ser tratada por profesionales, violan la patria potestad de los padres y la condición de niños, quienes no están en capacidad de decidir qué es bueno o malo. Es la imposición de una vida infernal de operaciones, implantes, mutilaciones, hormonas, traumas sicológicos y físicos irreversibles, con impuestos de los privados. Con autopercepción y confusión del lavado de cerebro: “puedes ser lo que quieras”. Autoridades y políticos con leyes ilegales e inhumanas que llaman derechos. Religiosos que desde el atril y el púlpito callan o apoyan estas aberraciones. Y a los que se enfrentan a quienes prohíben hablar de Dios, ilegalmente los persiguen y encarcelan en EE. UU., Europa. ¿Aquí será igual? Cien ataques a organizaciones benéficas e iglesias sin sanción a sus perpetradores, 18 meses presos quienes oraban en clínicas de abortos; Trump los indultó. Nicaragua encarcela y destierra a sacerdotes (y pastores) con el silencio del Papa. Usaid: millones para trans, Woke, ¿políticos, activistas? El presidente de Guatemala, Giammattei, dice no a $2M para trans y denuncian dinero para Ecuador. La CNJ se pronuncia inconstitucionalmente; Noboa dice no a la ideologíade género y trans. No a la RC5-SSXXI, atea-mentirosa-violenta que impuso el consumo de drogas a niños y jóvenes a favor de narcotraficantes, maestros violadores impunes, juicio a pastor, etc. ¿Luisa fiel a Dios, si se arrodilla al criminal Maduro?

Juan Carlos Cobo Rueda