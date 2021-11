Incoherencias inaceptables

No es posible hablar de despenalizar el aborto, sea por violación u otras causas, cuando se penaliza, y en algunas ocasiones por varios años, al maltrato animal. Hace poco leí que en Estados Unidos se había condenado a una persona a 10 años de cárcel por haber causado la muerte a un perro pitbull, ¿y que por matar a un ser humano, se pretenda despenalizar o penalizar solo con un curso o trabajo comunitario? No hay proporcionalidad. Si la pena por matar a un inocente es, por ejemplo, hacer trabajo comunitario, la mujer que se va a realizar el aborto dirá: ¿por qué no hacérmelo, si de castigo me dan hacer un trabajo comunitario? Son incoherencias que no se pueden aceptar.

Mario Monteverde Rodríguez