En mi tiempo de vida no he visto un candidato ganador para presidente de la República cuyo triunfo haya sido recibido con tanta avidez, como ha ocurrido con el Sr. Guillermo Lasso. Estábamos al filo de la navaja; con la otra opción se agudizaría la debacle. Muestra de ello es lo anotado por el Banco Mundial respecto a las serias complicaciones que se presentarán en 2022 para continuar pagando pensiones a los jubilados, pues el IESS no tendrá los fondos debido a su pésimo durante gobiernos anteriores. Resulta impostergable una reforma al IESS. Señor presidente Lasso, ponga énfasis en resolver los problemas del IESS para frenar su descalabro, instaurar un clima de esperanza de que cumplirá lo prometido ensu campaña. En salud pública es prioridad la organización de todo el sistema, comenzando con la vacunación, que hasta hoy es un desorden. Gente que pasa de un ministerio a otro sin resolver los problemas como que no hay ciudadanos capaces en este país. Ojalá logre desatar urgentemente los nudos que dejaron para entrampar el sistema, de modo que la ineficiencia y corrupción sean desterradas. Para colmo, últimamente interrumpen las programaciones de TV con cadenas donde tratan de resanar el entuerto de la vacunación: ni un millón cuando el total es de 17 millones de personas. Siendo positivos, con la bendición de Dios Todopoderoso y acertadas acciones saldremos adelante. El cambio de timón es ya una esperanza.

Arq. Rodolfo López Osorio