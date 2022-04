IESS le mete la mano al bolsillo a los jubilados

Coordinadores provinciales del IESS, arbitraria, inconstitucional e ilegalmente están comunicando a los jubilados entre el 04/08/2017 hasta el 04/05/2021, que los acuerdos por los que se les concedió jubilación por vejez son actos administrativos con plena validez, con fundamento para calcular la renta en Disposición Reformatoria Vigésima Séptima de resolución 554 CD del 04/08/2017, vigente a la fecha de liquidación del derecho, obligándolos a interponer acciones de protección por vulneración de sus derechos constitucionales para poder cobrar su pensión. Sres. del Consejo Directivo, procurador, coordinadores provinciales y demás funcionarios de IESS, si no entendieron la aplicación de la sentencia No 16-18-IN/21 que emitió la Corte Constitucional (CC) debieron solicitar ampliación o aclaración de la sentencia y cumplir lo establecido; hacer recálculo de las pensiones jubilares a partir del 04/05/2021 hasta la presente fecha, pagar inmediatamente la reliquidación de jubilación y continuar haciéndolo. La CC les dio 6 meses, plazo que feneció el 04/11/2021. No hay autoridades que hagan respetar las decisiones de la CC a favor de los jubilados del recálculo de pensión jubilar desde el 04/05/2021, sin considerar el perjuicio ocasionado por no recibirla desde 04/08/ 2017 hasta 03/05/2021, pues la sentencia de inconstitucionalidad no es de carácter retroactivo. En el IESS hay corrupción, le meten la mano al bolsillo a los jubilados y los poderes del Estado son indolentes ante ello.

Carlos Julio Govea Maridueña