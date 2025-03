Cartas de lectores: El hospital del IESS Federico Bolaños da un pésimo servicio

Me han visitado por lo menos 100 jubilados de toda clase de oficios y más que todo profesores. Me explicaron que ahora que están de vacaciones no tienen problema, pero que cuando están activos y van al IESS les descuenta los días de vacaciones. Me explicaron que no hay médicos especialistas y por eso los derivan a distintas partes del país.

Una señora, llorando, me expuso que la mandaron a Cuenca y que con lo que recibe no le alcanza para pagar el transporte; por ello va a perder ese control, lo cual hace que siga su enfermedad. Otros me dicen que cuando se los atiende y van a la botica no existen los remedios, como aquellos para la presión y para los diabéticos, y tienen que comprar, lo cual merma los recursos que destinan a su alimentación.

También me expusieron que querían dialogar con el gerente, pero que no lo hay en nuestro hospital (no duran ni tres meses) y con ello existe un verdadero caos. Solicitan que el director general o el presidente venga a visitar el hospital para que comprueben que el hospital está en total abandono. No existen o están dañados los diferentes aparatos que sirven para encontrar la enfermedad del paciente.

En nuestra ciudad hay médicos especialista para manejar hospitales, nacidos y estudiados (primaria y secundaria) en Milagro, e hijos de padres milagreños. Con ello en algo se solucionaría pues viven en nuestra ciudad y cualquier emergencia se atendería de inmediato. En cambio ahora, entran a las ocho de la mañana y se van a la cinco de la tarde.

Señor presidente general del IESS, venga en forma urgente, visite el hospital Federico Bolaños para que con ello los pacientes sean atendidos en todas las especialidades. Este hospital es regional y vienen pacientes de varios cantones. Hay que cuidar sobre todo a los jubilados, pues gracias a ellos se engrandeció la patria.

Existen dos asambleístas milagreños que están en la obligación de ayudar al presidente, informándole que la educación está en un nivel menor a cero; que no funciona el hospital del IESS, y que se necesitan proyectos que beneficien el cantón, por ejemplo, un parque industrial y también uno ecológico, así como volver turístico al río Milagro, que es una bendición de Dios. ¡A trabajar, señores asambleístas, que para eso les paga el pueblo!

Gualberto Arias Bonilla