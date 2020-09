Más tiempo con los hijos

Disfrutar a nuestros hijos. Desde pequeños, desde que están en la cuna. No perdamos esos lindos momentos que, al igual que las fotos, quedan impresos en nuestra mente y espíritu. Ahora tenemos la posibilidad de tenerlos, quizá a todos, junto a nosotros. No sabemos cuánto durará este confinamiento, pero pensemos que Dios nos ha regalado este tiempo por razones especiales, y una de ellas es para aprovechar todos estos días para estar junto a la familia. Recuperemos esos años en que quizá no aprovechamos los instantes que se nos presentaron para jugar, reír, estrecharlos con un abrazo lleno de ternura. Nunca es tarde.

Mario Monteverde Rodríguez