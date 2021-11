¿Estás hecho para estudiar ingeniería?

¿Es bueno estudiar alguna carrera relacionada con una ingeniería? ¿Será fácil o difícil?, ¿ganaré suficiente dinero? Comparto cuatro de las claves para no desfallecer en el intento.

Si eres bueno en lógica matemática, cálculo, estás en el camino correcto, la carrera te va a encantar; caso contrario deberás esforzarte lo suficiente para alcanzar los conocimientos necesarios. La autoexigencia, te puede llevar más tiempo de lo que te imaginas y terminar aburrido y cansado. Si estás pensando solo en ganar dinero y no te guste lo que estudiaste, debes buscar esa pasión por lo que haces y no hacerte mayores ilusiones económicas en algo que no es de tu agrado. Si no te gusta esforzarte mucho en los estudios no sigas una ingeniería, terminarás alargando tu tiempo previsto de graduación, tratando de solo cumplir y aprobar. Después llega la época de aplicar saberes y empieza el momento duro y deprimente, pues tienes que estudiar temas específicos que tal vez nunca viste en la carrera. En Latinoamérica existen pocos trabajos para ingenieros sin experiencia laboral, por ello algunos optan por emigrar a otros países.

Mg. Roberto

Camana-Fiallos