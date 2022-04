Hay que robar por millones para no estar en la cárcel

En nuestra patria cada día uno se encuentra con noticias que nos ponen la piel como la de las aves. Es el caso del Ing. Glas. Ya está libre y hasta con manifestación. Más parecía que estaba en campaña electoral para elegir presidencia.

El juez que le dio la libertad expone que se la concedió por su enfermedad catastrófica, pero en su salida parecía Rolando Vera, y no sé por qué no vino a Guayaquil a pie. Hasta el presente no ha devuelto un solo centavo a las arcas del Gobierno, y el gobierno actual sobre ello no se pronuncia nada; en su campaña ofreció desterrar a la corrupción. Otra mentira más.

El excontralor, señor Celi, ya esta libre de la cárcel y tampoco ha devuelto algo al Estado.

Hay que imitar al Gobierno de EE. UU., que le siguió el paso al Ab. Pólit, quien con la plata del pueblo ecuatoriano compró casas, restaurantes, tintorería, etc. De inmediato lo mandó preso, le quitó todos los bienes adquiridos y la prisión será de 100 años -en nuestra patria le pusieron seis años, sin quitarle ni un medio-, y para salir le pusieron una fianza de $ 18 millones.

Por ello la delincuencia está imparable y en Milagro, como en el resto del país, hay que estar encerrado para siempre, antes por el Covid y ahora por la falta de seguridad.

He conversado con unas 20 personas de distintas profesiones y por unanimidad expusieron que salen del trabajo a encerrarse. Uno expuso que llegó un amigo a su vivienda y al atenderlo en la puerta fue asaltado. A su amigo le rompieron la cabeza con cachazo de revólver y se le llevaron el celular.

Gualberto Arias Bonilla