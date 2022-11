Hay que tomar medidas para acabar con el infierno del tránsito vehicular

Es lamentable que el tránsito y el transporte público de la ciudad no puedan ser ordenados debidamente, especialmente en la Alborada, Garzota, Samanes, Guayacanes, Sauces, etc. Las unidades, salvo pocas excepciones, no respetan horarios, paraderos, etc., incluso en ciertos sectores los vehículos particulares circulan o se estacionan en los paraderos, como en las avenidas Rodolfo Baquerizo, Rodrigo Icaza Cornejo y sus adyacentes, complicando el abordaje de las unidades.

Igualmente, los conductores particulares no respetan al peatón. En la intersección de las avenidas José María Egas y Rodolfo Baquerizo, los conductores hacen gala de incivilidad embistiendo al peatón al virar la esquina del semáforo, sin entender que al cambiar de dirección pierden el derecho de vía. En el sitio no hay agentes de tránsito que obliguen al infractor a cumplir con las leyes, convirtiéndose así este sector de la ciudad en tierra de nadie, sin autoridades que sancionen al incivil.

Urge que la ATM cumpla y haga cumplir las leyes para que se respete al peatón y a los ciclistas. La autoridad de tránsito debería instalar reductores de velocidad y fotorradares en la mayoría de las avenidas, por las que se conduce a exceso de velocidad, con irresponsabilidad criminal como por la calle del mercado Sauces 9. Hay que tomar medidas para que nuestra ciudad deje de ser un infierno de tránsito y transporte terrestre.

María Anunzziata Llerena