Hablando claro se evitan malos entendidos

La Corte Constitucional declaró con sentencia No. 13-18-CN/21 -notificada el 15/12/2021- la constitucionalidad para reconocer que los adolescentes a partir de 14 años sí tienen capacidad para consentir una relación sexual y que la evaluación de dicho consentimiento ayudará a establecer si existe o no una conducta que deba ser sancionada penalmente, o es resultado de la evolución de las facultades de los adolescentes para ejercer sus derechos. También resolvió que la norma consultada no es compatible con los derechos de los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad, etc., reconocidos en los numerales 5, 9 y 20 del art. 66 de la Constitución. En mi criterio, la sentencia simplificará procesos legales impulsados como abuso sexual, descongestionando trabajo a servidores judiciales, pero conlleva el riesgo de ser interpretada por las partes intervinientes como luz verde para en procesión y sin ninguna protección, ir al motel. Ante este escenario, las autoridades pertinentes deberían iniciar, urgentemente, campañas de concientización para que los adolescentes comprendan la importancia del uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales, caso contrario Ecuador tendrá un boom de nacimientos en 2022. Antes se decía que los niños venían con el pan bajo el brazo, hoy los no deseados son abortados o abandonos al nacer.

Ing. Isabel de Cordovez