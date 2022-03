El Grupo de Puebla y sus sesgos

“El sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta”. No tengo duda en calificar de “sesgado” el pronunciamiento del Grupo de Puebla (ente netamente político sin contenido social alguno), sobre la situación de Ucrania. Es inconcebible que un “grupo” que se jacta de defender conceptos democráticos y sociales haga un pronunciamiento con el contenido del que hizo sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que alude de manera exclusiva las sanciones a Rusia por esa invasión, no menciona una sola justificación sobre razones o motivos válidos para la invasión. Un absurdo viniendo de “supuestos” pensadores o ideólogos, exmandatarios que se autocalifican de “demócratas” y “progresistas”, en apoyo incondicional e irracional a quien decide mostrar el poder de la fuerza; hasta ahora no se vislumbra ninguna razón que pueda sonar lógica, que justifique la invasión. Cuando una persona o grupo de personas reaccionan como el grupo de Puebla a una acción bélica unilateral y sin justificación, simple y llanamente demuestran su inclinación (sesgo) por acciones violentas, sin que les interese razonar para actuar. Esto pone al descubierto sus intenciones. Lo menos que se espera es que grupos de esta naturaleza fundamenten sus manifestaciones en razonamientos lógicos y claros. Este malhadado pronunciamiento muestra, sin recato, quiénes están detrás y cuán poco confiables son, electoralmente hablando, para contar con el respaldo de gente pensante.

Ing. José M. Jalil Haas