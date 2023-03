El Gobierno invertirá cuatro mil millones de dólares en educación. Está muy bien; es para dar nombramientos a los maestros, pero como siempre esperemos que sean llamados los normalistas para primaria y los licenciados en diferentes materias para los colegios, y no de otras especialidades. También se debe invertir en dar nombramientos para conserjes, para que aseen y cuiden los establecimientos, y para secretarias que no tienen los colegios educativos. Que las matrículas pasen a los colegios y escuelas y no se las den a los distritos, para un mejor control. Se debe regresar al ciclo básico, a los talleres, y con ello los estudiantes se orientan sobre la profesión en que quieren graduarse. Bien que se regrese a los trimestres y que se haya eliminados los exámenes remediales y de gracia; estos perjudicaban a los estudiantes pues por esta razón no estudiaban.

Señor presidente, saque a la ministra de Educación y a los directores zonales y cantonales; son correístas y por eso la educación esta en cero. Converse con los jubilados de 2001 al 2003 y le dirán por qué razón se jubilaron: su enemigo le quitó la autoridad a los maestros, y ahora mandan los alumnos y padres de familia. Los nombramientos deben pasar a los establecimientos educativos y con ello frenar a los directores zonales para que no abusen de los maestros. Si un maestro alzó la voz y fue denunciado, inmediatamente es sancionado. Por ello una maestra, faltando un año para jubilarse, renunció y ahora ella está pagando al seguro para jubilarse.

Al concurso de nombramientos, señor presidente, mande un delegado personal para que lo controle.

Gualberto Arias Bonilla