El Gobierno no debe aceptar imposiciones de ningún tipo

Con verdadero asombro nos hemos enterado lo que el pueblo chileno ha reaccionado contra los migrantes ilegales que están invadiendo algunas regiones del país, provenientes especialmente de Haití y Venezuela, y aunque no estamos de acuerdo en la forma que han sido tratados nos damos cuenta de que el mismo problema o algo muy parecido está ocurriendo en nuestra patria. Nuestra economía está prácticamente en quiebra debido a los gobiernos anteriores y al ataque inesperado de una pandemia cuyos efectos aún estamos tratando de superar. Y si los ecuatorianos no ponemos de nuestra parte para ayudar al Gobierno, cada vez será más lejano el llegar a una vida normal. El Gobierno debe de ponerse duro en los pedidos absurdos de los transportistas, que dizque al subirles menos de 10 centavos al diésel prácticamente no pueden mover sus automotores porque les produce grandes pérdidas. Por otro lado, la dirigencia indígena ya no sugiere cambios si no que exigen, como los correístas e integrantes de Pachakutik. No deben aceptarse estas insinuaciones que tiene claras vías políticas. Dejen trabajar a un gobierno que está viendo cómo desesperadamente trata de solucionar tantos problemas. No acepten imposiciones de grupos; estamos seguros de que si aceptan sus pedidos primarios, querrán seguir imponiendo nuevas condiciones, abusando de la debilidad del gobierno que recién se está estrenando y que tiene el apoyo de la mayoría de ecuatorianos.