GIMP, el Photoshop para pobres

El GIMP -General Image Manipulation Program- es un software de uso libre que permite crear, editar y retocar imágenes, y al mismo tiempo las alterna en formato plano o en capas, mediante una variedad de herramientas como pinceles, patrones, filtros y efectos. Su uso más frecuente es creación de gráficos y logos. Es para no profesionales en diseño gráfico, y ha ido evolucionando, sin embargo es un poco pobre en el uso de herramientas respecto a otros editores de imágenes. Es fácil de programar y permite añadir nuevos ‘scripts’, comandos y ‘plugins’ de forma gratuita. Puede ejecutarse desde una nube, disco externo o carpeta local, sin necesidad de instalarlo. Presenta una herramientas de dibujo, incluyendo Pincel, Aerógrafo, Clonado, Tinta, etc. Permite manipulación avanzada de opciones; soporta canales alfa completos, uso de capas y canales, y operaciones múltiples. Crea animaciones como ‘gif’ por medio de capas. Posee herramientas de transformación (rotar, escalar, recortar, y espejar); de selección (rectángulo, elipse, libre, etc.) y de extracción del fondo. Herramientas de selección avanzadas haciendo formas poligonales. Con filtros para manipulación de colores, imágnes con enfoque y desenfoque, sombras y mapeado de colores, máscaras, etc.; no puede manejar más que RGB de 8 bits, escala de grises e imágenes indexadas. Tiene menú para rehacer o deshacer las manipulaciones realizadas en la sesión.

Roberto Camana-Fiallos