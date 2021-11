¡Ya funciona el Centro Gerontológico Arsenio de la Torre Marcillo!

Mis agradecimientos a Diario Expreso por haber sido sensible al publicar las cartas que se escribieron para que el Centro Gerontológico no siga convertido en centro de acopio, abandonadas sus instalaciones. Mi última carta, que pedía que entrevisten al exalcalde Nebot sobre su gran obra para el adulto mayor, con talleres para detener el envejecimiento prematuro, saber ser independientes en lo que nos resta de vida y disfrutarlo a plenitud, dio los resultados esperados. La Fundación Santiago de Guayaquil, de la Universidad Católica, se ha encargado de arreglar sus instalaciones. Están los jardineros trabajando arduamente para recuperar todo el jardín, que era una belleza en el momento que lo cerraron. La Fundación primero nos hizo una evaluación sobre los talleres que habíamos recibido, para ubicarnos en el grupo correspondiente. Hemos regresado todos los alumnos, en los diferentes paralelos, recibiendo los mismos talleres: Sicología, Desarrollo de Habilidades, Terapia Física, con todas las medidas de bioseguridad. El lugar está hermoso. Hoy me sentía bendecida, porque tuve una caída donde me afecté la columna, y los ejercicios me hicieron mejorar mi situación. Un agradecimiento al exalcalde Nebot, que pensó en los adultos mayores de clase media; a los profesionales, a la directora del Centro, personal de Administración, al médico geriatra, a cada uno de los empleados que contribuyen con la limpieza y el orden, y a la administradora del bar.

Laura Gómez Serrano