Uso fraudulento del derecho

“Las instituciones involucradas deberán responder a los ecuatorianos por este tipo de acciones que atentan contra de la seguridad jurídica y democrática”. ¿Alguien ve boca, pies manos, etc., etc., en las instituciones involucradas? Claro, son muchos, pero no solo nacionales los que desean ser identificados con justicia, país, religión, deportes, ciudades, siempre y cuando gente no caiga en cuenta de esta diferencia. Y entonces, para marear aún más a gente común echan mano de 'es que estamos hablando de democracia’ (?) ¡No! Me refiero a derecho, ¡no! Se trata de seguridad jurídica y democrática. Repudio nacional, duro golpe a la credibilidad de la justicia.

Mario Guerrero Burgos