Fracaso de los organismos internacionales

Es un caos total para los pueblos contar con tantos organismos internacionales y que nada bueno hayamos obtenido. Los organismos de Derechos Humanos, regionales y mundiales tienen que despojarse de ataduras. No es posible que dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba quiera pertenecer como Venezuela, que ya lo integra. Este órgano está compuesto de 47 países, de los cuales 10 no son democráticos realmente, 26 pertenecen a Estados paupérrimos democrática, económica y culturalmente y solo a 11 se los puede definir como defensores de derechos humanos. Los regímenes de partido único, con mascaradas de elecciones no tienen respeto por los derechos humanos y menos por los económicos o libertad de expresión. Nuestro país debe alzar la voz para exigir que se terminen las discriminaciones, la falta de seguridad ciudadana, económica, jurídica en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Asegurar que en Ecuador no se vuelvan a quebrantar las libertades de sus ciudadanos.

Ab. Franklin Lituma Manzo