Cartas de lectores | Feliz feriado de reflexión

La gente se preocupa más por los demás que por ellos mismos. Siempre existe alguna persona en oscuridad y detesta el brillo de la luz espiritual en el prójimo. Una vida bien vivida es suficientemente larga; el tiempo se mueve despacio pero la lengua va a una velocidad del rayo. La autocrítica afecta la salud mental y el diálogo interno negativo constante puede provocar cortisol elevado, ansiedad e incluso depresión de diálogo en un hogar lleno de llamas y críticas negativas en un vivir diario. La envidia mata al alma y la envenena, malogrando el hogar, y se convierte en desorden, iniquidad y hostilidad, alejando la prosperidad, al enfocarse en los logros ajenos en lugar de los suyos propios. El envidioso observa y hace un escaneo completo, buscando defectos; y si no los encuentra, los inventa y comparte. Siente celos por la personalidad espiritual, energía positiva y alegría del prójimo. Desecha de su lado al envidioso, al monólogo negativo, chismoso, envidioso, y evite la manipulación y la crítica destructiva. Una conciencia en paz es agradecida y solidaria.

Javier Valarezo Serrano