Faltan áreas verdes en Urdesa

Tener carros en las aceras es un insulto a la democracia. Estas deben ser libres, iluminadas y seguras. Tener parques es tan importante como tener calles. Es el clamor de los urdesinos con más de 55 años en Urdesa. A lo largo de la avenida Circunvalación Sur, en cada cuadra hay una área peatonal, diseño que hizo Urbanizaciones del Salado, cuando hizo el plano de la ciudadela. El exalcalde León Febres-Cordero, al considerar que Circunvalación Sur debía tener el trato de avenida, hizo botar los cerramientos, adoquinó las peatonales, construyó jardineras para poner plantas en ellas, para impedir que las hagan vehiculares. Pocos somos los habitantes que hemos convertido estos espacios verdes en verdaderos parques, por no decir que soy la única. Es el momento de que El Municipio, el Departamento de Áreas Verdes, proceda a arborizar estas peatonales y obligar a los propietarios que colindan con estos espacios, a cuidarlos y pintar sus viviendas. Inútil el congreso virtual, los consejos del Sr. Peñalosa, si las autoridades municipales no actúan para recuperar el verdor que debe tener Urdesa Central, que tiene cientos de estas jardineras, por que las peatonales no solo están en Circunvalación Sur, sino en Bálsamos , Acacias, V. E. Estrada, todas convertidas en basureros, el entorno lleno de monte, imposible transitar por ellas por la inseguridad.

Laura Gómez Serrano