“El extremista G. Rufián”

Poco le ha durado a Rufián sus primeros destellos de sensatez y responsabilidad en últimas elecciones. Humillar a Sánchez ha dañado la poca credibilidad que alcanzaría en los no independentistas. Descalificar a Iglesias por conversar distendidamente con los de derecha el Día de la Constitución, como si la democracia y civismo no nos movieran a hacerlo cuando no estamos defendiendo nuestra posición política. Mas Rufián y el ER, parecen menos detestables que el partido antes dominante y derrotado por su corrupción, pero comparten su mismo nacionalismo, en esencia totalitario, insolidario y racista. Así nos están enfrentando y arruinando a los catalanes y en parte a los españoles, con las trágicas consecuencias que padecemos.

M. Llopis Piferrer